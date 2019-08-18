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18августа
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сегодня, 19:29 0

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о региональных и федеральных выплатах подтопленцам

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» поговорят о региональных и федеральных выплатах подтопленцам

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут о региональных и федеральных выплатах и компенсациях пострадавшим от паводка амурчанам. Гостьи – министр юстиции Амурской области Елена Акименко и министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселева.

Эфир проведут Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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