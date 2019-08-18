В Благовещенске пропала 15-летняя девушка, торгующая квасом

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске пропала 15-летняя Анастасия Юрченко. По информации родственников пропавшей, 15 августа она находилась в районе Новотроицкого шоссе. Там стояла точка с квасом, где девушка подрабатывала.

«Новотроицкое шоссе, поворот на Европейский, где плодобаза, по той стороне она стояла, продавала квас. Подъехал начальник, забрал бочонки, стол. Созванивались с начальником, он сказал, что она пошла в сторону остановки, как ехать в город. Стояла на остановке, ждала, видимо, автобус. Телефон недоступен, на связь она не выходит. Знакомые ее не знают, где она находится. Даже не знаем, где искать ее», – рассказала родственница пропавшей.

Родные Насти написали заявление в полицию.

Настя была одета в фиолетовую толстовку, в чёрные спортивные штаны с белыми лампасами и бежевые кроссовки. Владеющих информацией о местонахождении благовещенки просят сообщить по телефонам: 8 963-800-41-70 (Наталья Владимировна), 8 909-811-06-17 (Сергей Александрович) или в полицию: 02.