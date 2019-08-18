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18августа
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сегодня, 18:46 0

В Белогорске за сутки вода ушла с 25 дачных участков

В Белогорске за сутки вода ушла с 25 дачных участков
Фото: Амур.инфо

За сутки вода ушла с 25 дачных участков Белогорска, 325 остаются подтопленными. В области продолжает работать 1 пункт временного размещения. Он находится в селе Новокиевский Увал Мазановского района.

В ПВР размещены 5 человек, из них 1 ребенок. У родственников продолжают оставаться 1 925 амурчан, в том числе 642 ребёнка.

В Приамурье подтопленными остаются 27 придворовых территорий. В Благовещенске в воде находятся 8 подворий (за сутки без изменений), в Белогорском районе – 4 (за сутки без изменений), в Мазановском районе – 5, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе – 9.

Населенных пунктов без транспортного сообщения нет. Подтопленных участков автомобильных дорог нет. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 149 человек, 36 единиц техники, 2 плавательных средства, сообщили в пресс-службе амурского управления МЧС.

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