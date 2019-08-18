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18августа
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сегодня, 18:20 1

Возведенный военными мост в Приамурье вошел в книгу рекордов

Возведенный военными мост в Приамурье вошел в книгу рекордов
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Возведенный специалистами МТО Восточного военного округа мост в Амурской области включен в книгу рекордов Вооруженных сил России как самый протяженный комбинированный автодорожный разборный мост. Строение возвели в прошлом году через реку Зею вблизи города Свободный в ходе специального учения по материально-техническому обеспечению войск.

Впервые в практике военного мостостроения реализованы уникальные инженерные решения по сопряжению 6 типов автодорожных разборных мостов различных конструкций с возможностью обеспечения пропуска судов речного флота.

Для наведения комбинированного моста были задействованы большой автодорожный разборный мост (БАРМ), средний модернизированный автодорожный разборный мост (САРМ-М), средний автодорожный разборный мост (САРМ), мост малых пролетов (ММП), наплавной автодорожный разборный мост (НАРМ) и понтонно-мостовой парк (ПМП). Общая протяженность моста составила 1 080 метров.

В дальнейшем в ходе отработки практических действий комбинированный мост показал свою надежность, обеспечивая пропуск колонн различной военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • uslon

    uslon
    47 минут назад

    Его и перетащить в район Благовещенска в качестве второго. Дёшево и сердито.

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