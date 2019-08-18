Возведенный военными мост в Приамурье вошел в книгу рекордов
Возведенный специалистами МТО Восточного военного округа мост в Амурской области включен в книгу рекордов Вооруженных сил России как самый протяженный комбинированный автодорожный разборный мост. Строение возвели в прошлом году через реку Зею вблизи города Свободный в ходе специального учения по материально-техническому обеспечению войск.
Впервые в практике военного мостостроения реализованы уникальные инженерные решения по сопряжению 6 типов автодорожных разборных мостов различных конструкций с возможностью обеспечения пропуска судов речного флота.
Для наведения комбинированного моста были задействованы большой автодорожный разборный мост (БАРМ), средний модернизированный автодорожный разборный мост (САРМ-М), средний автодорожный разборный мост (САРМ), мост малых пролетов (ММП), наплавной автодорожный разборный мост (НАРМ) и понтонно-мостовой парк (ПМП). Общая протяженность моста составила 1 080 метров.
В дальнейшем в ходе отработки практических действий комбинированный мост показал свою надежность, обеспечивая пропуск колонн различной военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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