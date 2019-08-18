Возведенный военными мост в Приамурье вошел в книгу рекордов

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Впервые в практике военного мостостроения реализованы уникальные инженерные решения по сопряжению 6 типов автодорожных разборных мостов различных конструкций с возможностью обеспечения пропуска судов речного флота.

Для наведения комбинированного моста были задействованы большой автодорожный разборный мост (БАРМ), средний модернизированный автодорожный разборный мост (САРМ-М), средний автодорожный разборный мост (САРМ), мост малых пролетов (ММП), наплавной автодорожный разборный мост (НАРМ) и понтонно-мостовой парк (ПМП). Общая протяженность моста составила 1 080 метров.

В дальнейшем в ходе отработки практических действий комбинированный мост показал свою надежность, обеспечивая пропуск колонн различной военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.