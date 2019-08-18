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18августа
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Амурский вахтовик, возвращаясь домой, прихватил с вокзала плазменный телевизор

Амурский вахтовик, возвращаясь домой, прихватил с вокзала плазменный телевизор
Фото: ИА PrimaMedia

Житель Амурской области, возвращаясь домой с работы в Приморском крае, не устоял перед телевизором в комнате отдыха на вокзале станции Ружино. Похитив имущество железной дороги, мужчина сел в поезд и уехал. В Хабаровске его задержали сотрудники транспортной полиции Уссурийска.

В дежурную часть линейного отдела на станции Ружино Приморского края поступило сообщение от дежурной по вокзалу о том, что из комнаты отдыха для пассажиров исчез дорогостоящий плазменный телевизор и телевизионный тюнер. Пропажу обнаружила уборщица.

К розыску телевизора и тюнера подключились сотрудники уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск. По горячим следам был установлен подозреваемый и его местонахождение. Им оказался 55-летний вахтовик, возвращавшийся с заработков из Приморья в Амурскую область.

На станции Хабаровск к нему в купе зашли сотрудники уголовного розыска транспортной полиции и поинтересовались содержимым багажа. От неожиданной встречи подозреваемый сначала отказывался признать принадлежащий ему багаж, а затем признал противоправность своего поступка.

С его слов, в комнате отдыха на станции Ружино он, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в комнату отдыха и похитил электротехнику, а затем проследовал на железнодорожный вокзал, где сел в поезд, следовавший в Амурскую область.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит лишение свободы до 2 лет, сообщает ИА «ЕАОMedia».

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#закон #происшествия #транспорт

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