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18августа
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сегодня, 16:13 0

С понедельника очередной район Благовещенска останется без горячей воды

С понедельника очередной район Благовещенска останется без горячей воды
Фото: pixabay.com

Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к холодам. В понедельник, 19 августа, в соответствии с графиком отключений, без горячей воды останутся жители Астрахановки. Горячей воды там не будет до 1 сентября.

Также с 19 по 30 августа без горячего водоснабжения останется центральная часть города от улицы Студенческой до улицы Островского между улицами Станционной и Октябрьской. Планируются ремонтные работы на участке тепломагистрали Северо-Западного района.

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#ЖКХ

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