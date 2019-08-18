С понедельника очередной район Благовещенска останется без горячей воды
Благовещенская ТЭЦ продолжает подготовку тепловых сетей к холодам. В понедельник, 19 августа, в соответствии с графиком отключений, без горячей воды останутся жители Астрахановки. Горячей воды там не будет до 1 сентября.
Также с 19 по 30 августа без горячего водоснабжения останется центральная часть города от улицы Студенческой до улицы Островского между улицами Станционной и Октябрьской. Планируются ремонтные работы на участке тепломагистрали Северо-Западного района.
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