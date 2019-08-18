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Готовность школ к 1 сентября, взлетно-посадочная полоса и День воздушного флота: Василий Орлов подвел итоги недели

Готовность школ к 1 сентября, взлетно-посадочная полоса и День воздушного флота: Василий Орлов подвел итоги недели
Фото: https://www.instagram.com/p/B1S1n87I66R/

Губернатор Амурской области Василий Орлов в очередной раз подвел итоги недели в своем инстаграм-аккаунте. Глава региона озвучил главные темы этой семидневки, а также поздравил с Днем воздушного флота всех причастных к этому празднику.

«Сегодня День воздушного флота России. Всех летчиков, бортмехаников, стюардесс, специалистов наземных служб – с праздником! И как-то даже символично, что накануне сдвинулся с мертвой точки вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэропортового комплекса. Подрядчиком определено АО "Гидроэлектромонтаж"», – написал губернатор.

Василий Орлов подчеркнул, что строительство новой полосы, которая будет отвечать современным требованиям, решит проблему доступности и качества авиаперевозок в регионе. Аэропорт будет круглосуточно принимать и выпускать современные самолеты.

«В следующем году мы думаем приступить к основным работам. Активно идут работы еще на одном важном объекте – международном автомобильном мосту между Благовещенском и Хэйхэ. Сейчас здесь бетонируют основную часть пролетов моста. Работают круглосуточно. Весь процесс бетонирования строители ведут синхронно с китайскими коллегами. Готовность моста уже – 76 %. Завершение строительных работ – декабрь 2019 года. Сдача в эксплуатацию перехода – апрель 2020 года», – добавил глава региона.

Василий Орлов отметил, что амурские школы готовы к учебному году, принято 454 учебных учреждения. Особое внимание при приемке было сосредоточено на обеспечении безопасных условий. Единственная школа, которая пока не готова к 1 сентября, – это школа Норска в Селемджинском районе, серьезно пострадавшая от наводнения.

«Поселок затопило так, что школа была здесь и штабом спасателей, и кухней, где варили еду на всех, и пристанищем для тех сельчан, кто отказался от эвакуации. С понедельника туда заходят ремонтные бригады. Задача – сдать школу к новому учебному году. Надеюсь, успеют – впереди еще две недели лета», – написал амурский губернатор.

«И ещё раз хочу сказать спасибо спасателям, которые помогали нам в борьбе с паводком, а потом и с устранением его последствий. Сейчас, когда пик паводка пройден, спасатели возвращаются в места постоянной дислокации. А нам предстоит продолжительная и методичная работа по восстановлению домовладений и хозяйств пострадавших в результате разгула стихии», – подытожил Василий Орлов.

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#областная власть

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