В России планируют повысить минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может повыситься до 12 130 рублей. Сейчас он составляет 11 280 рублей. С таким предложением выступил Минтруд.

Соответствующий документ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Повышение МРОТ коснется приблизительно 4 миллионов россиян. Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год — как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым, сообщает «РИА новости».

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Любовь Чуприна