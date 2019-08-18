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18августа
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сегодня, 15:27 0

В России планируют повысить минимальный размер оплаты труда

В России планируют повысить минимальный размер оплаты труда
Фото: pixabay.com

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может повыситься до 12 130 рублей. Сейчас он составляет 11 280 рублей. С таким предложением выступил Минтруд.

Соответствующий документ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Повышение МРОТ коснется приблизительно 4 миллионов россиян.

Минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму работающего человека. Индексируется она один раз в год — как раз до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Обычно показатель именно за этот период совпадает с годовым, сообщает «РИА новости».

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#российская власть #финансы

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