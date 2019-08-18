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сегодня, 14:09 0

Огонь охватил жилой дом, гараж и пристройку в Зее

Огонь охватил жилой дом, гараж и пристройку в Зее
Фото: pixabay.com

Утром 18 августа в городе Зея на частном подворье загорелись жилой дом и гараж. Огнем повреждены кровли дома и пристройки к гаражу, сам гараж.

Сообщение о возгорании в пожарную службу поступило в 08:17. На место выехали 7 сотрудников пожарно-спасательной части № 10 и 3 единицы техники. В течение 14 минут открытое горение ликвидировали, предотвратив распространение огня на рядом стоящие постройки. Причина и виновник устанавливаются, сообщается на сайте амурского управления МЧС.

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#пожары

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