В Зее легковушка врезалась в столб и загорелась (фото)

В Зее на перекрестке улиц Гоголя – Шевченко произошла авария с возгоранием. Легковой автомобиль врезался в столб, задел рядом стоящий забор, перевернулся навзничь и загорелся. ДТП произошло 18 августа в 8 часу утра недалеко от Зейской больницы.

Как сообщает «Зейский вестник» в своем инстаграм-аккаунте, водитель, не справившись с управлением, врезался в столб, находящийся рядом с медицинским учреждением. По словам пациентов терапевтического отделения, в момент аварии они услышали грохот, от которого затряслись окна и стены.

На место аварии прибыли сотрудники полиции, МЧС и пожарные. Возгорание ликвидировано.

В пресс-службе амурского УГИБДД УМВД информационному агентству пояснили, что в аварии никто не пострадал.

Фото: «Зейский вестник»