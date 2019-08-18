Прогноз погоды в Приамурье на 19 августа: снова дожди

В понедельник, 19 августа на севере Амурской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов прогнозируются дожди. Ночью и утром – туман, дымка.

Ветер северный, северо-восточный слабый. Температура ночью достигнет отметки 13 градусов, днем – 23 градусов. На юге сохраняется облачная погода с осадками, восточный, северо-восточный ветер 3…8 метров в секунду. Температура ночью – 10…15 градусов, днем – 14…19 градусов. По информации Амурского гидрометцентра, в Благовещенске облачно, днём – с прояснением, временами ожидается слабый дождь. Температура в областном центре ночью 12…14 градусов, днем 18…20 градусов.

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Любовь Чуприна