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18августа
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сегодня, 12:31 8

Минздрав предложил урезать зарплату за перекуры на работе

Минздрав предложил урезать зарплату за перекуры на работе
Фото: pixabay.com

Российское министерство здравоохранения рекомендовало работодателям ввести ограничительные меры для активных курильщиков. Инициатива появилась в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

Авторы инициативы предлагают руководителям фирм и предприятий оценивать финансовые потери, связанные с регулярными перекурами сотрудников. Злостных курильщиков предлагают штрафовать, а тех, кто бросил — поощрять премиями.

При этом санкции предложено брать не из головы, а рассчитывать при помощи специального алгоритма — своего рода «калькулятора перекуров». «Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников», — указано в тексте.

Документ также предлагает полностью запретить курение на территории компании, активно распространять информацию о вреде табака, оформлять места общего пользования (туалеты, лестницы, коридоры) детекторами дыма, включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от курения и лечение табачной зависимости, софинансировать медикаментозную терапию по лечению табачной зависимости.

В местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

В рамках корпоративной модельной программы Минздрав также предложил ограничить продажу нездоровой еды на рабочем месте. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Россиян призвали исключить из рациона на рабочем месте картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энергетики, крекеры и сухарики, а также шоколадные батончики.

Российские власти планируют снизить долю курильщиков к 2035 году. Ожидаемыми результатами реализации концепции является сокращение потребления табака у взрослого населения до 21 процентов, среди детей — до 1 процента.

В 2018 году был подготовлен проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Он предполагал, что в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны отказываться 0,5 процента россиян.

Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагали бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планировалось обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы. Табачный дым, по данным Роспотребнадзора, в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов.

При выкуривании одной сигареты человек получает примерно три миллиграмма никотина. Смертельная доза для взрослого — 60 миллиграммов. Выкуривающий 20 сигарет в день человек за год получает дозу облучения, равную 200 рентгеновским снимкам. Примерно половина курящих мужчин в разной степени страдают импотенцией. У молодых курящих женщин наблюдаются проблемы с венами ног, которые потом перерастают в тромбоз, варикоз и эктазию.

По сравнению с некурящими у курильщиков в 20 раз выше риск инсульта, ишемической болезни сердца, инфаркта. Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Другие цели нацпроекта — снижение уровня смертности населения, обеспечение дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также увеличение уровня доступности дошкольного образования, сообщает «Лента.ру».

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    2 часа назад

    Лучше добавить за отказ от курения.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    А если я никогда не курил, то мне вообще ничего не полагается?

  • American Patriot

    American Patriot
    2 часа назад

    Олигофрены с очередной инициативкой.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Кстати, а депутатам будут урезать за перекуры?

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Сократить зарплату таким инициаторам. Если не поймут, ещё раз сократить

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Идиотство, особенно пропитание. 90 % предприятий не имеют возможности организовать питание работников.

    В офисах запрещают разогревать домашние обеды - запах.

    Тарелки с яблоками?

    На чьи шиши?

    Кулеры с водой нет денег поставить. Перекуры влияют на производительность труда? Каждый час работы за компом полагается 10 мин. отдыха и это мое дело, как я отдыхаю. Два 15 мин. перерыва на кофе чай, тоже мое личное время.

    Получается, государство получает прибыль от продажи табака, а возможности выкурить этот табак не дает. Не торгуйте!

    Согласна на премию за отках от курения в размере расходов на табак в месяц, купите у меня вредную привычку.И санаторно курортное лечение раз в год беспллатно. А то)

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Несмотря на остроту проблемы, в России влияние урбанизации на психическое здоровье все еще недооценивается. В последние годы было проведено несколько небольших исследований по этой теме. Интенсивная урбанизация влияет на условия жизни. Большинство населения страны так или иначе связаны с массовой миграцией, изменением структуры занятости, перестройкой семейных отношений и испытывают необходимость адаптации к непривычным условиям жизни в постсоветский период жизни страны. Современная урбанизация может негативно повлиять на психическое здоровье из-за стрессовых факторов, связанных с перенаселением, загрязнением окружающей среды, бедностью, насилием и отсутствием социальной поддержки. Основными факторами, непосредственно влияющими на психическое здоровье в России, являются последствия урбанизации, такие как: алкоголизм и курение табака; интернет-зависимость и нарушения сна; тревога и фобии; шум и визуальная агрессивность окружающей среды. Общество и правительство принимают ряд мер для предотвращения последствий урбанизации (ограничения в потреблении алкоголя и табака, массовые зеленые насаждения, запрет на шум вечером, закрытие свалок и т.д.)

    Это так заботятся о нашем психическом здоровье

  • Алиса65

    Алиса65
    28 минут назад

    Некоторым врачам тогда совсем не платить. В Белогорске в травме Сидоров курит после каждого больного и подолгу))))))

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