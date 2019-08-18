Минздрав предложил урезать зарплату за перекуры на работе

Авторы инициативы предлагают руководителям фирм и предприятий оценивать финансовые потери, связанные с регулярными перекурами сотрудников. Злостных курильщиков предлагают штрафовать, а тех, кто бросил — поощрять премиями.

При этом санкции предложено брать не из головы, а рассчитывать при помощи специального алгоритма — своего рода «калькулятора перекуров». «Калькулятор позволит рассчитать также размер сокращения заработной платы в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени, а также экономическую выгоду при отказе от курения сотрудников», — указано в тексте.

Документ также предлагает полностью запретить курение на территории компании, активно распространять информацию о вреде табака, оформлять места общего пользования (туалеты, лестницы, коридоры) детекторами дыма, включить в пакет добровольного медстрахования помощь по отказу от курения и лечение табачной зависимости, софинансировать медикаментозную терапию по лечению табачной зависимости.

В местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.

В рамках корпоративной модельной программы Минздрав также предложил ограничить продажу нездоровой еды на рабочем месте. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров. Россиян призвали исключить из рациона на рабочем месте картофельные чипсы, сладкие и газированные напитки, энергетики, крекеры и сухарики, а также шоколадные батончики.

Российские власти планируют снизить долю курильщиков к 2035 году. Ожидаемыми результатами реализации концепции является сокращение потребления табака у взрослого населения до 21 процентов, среди детей — до 1 процента.

В 2018 году был подготовлен проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака. Он предполагал, что в ближайшие 30 лет число курильщиков должно сократиться до пяти процентов, после чего табак может быть поэтапно выведен из легального оборота. Разработчики антитабачной политики подсчитали, что при непрерывной и последовательной реализации их плана ежегодно от вредной привычки должны отказываться 0,5 процента россиян.

Помимо пропаганды отказа от курения, в Минздраве предлагали бороться с появлением новых видов табачной продукции и распространением электронных сигарет, а также некурительных табачных изделий. Также планировалось обязать производителей использовать однотонную упаковку для всех сигаретных пачек.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы. Табачный дым, по данным Роспотребнадзора, в 4,5 раза токсичнее автомобильных выхлопов.

При выкуривании одной сигареты человек получает примерно три миллиграмма никотина. Смертельная доза для взрослого — 60 миллиграммов. Выкуривающий 20 сигарет в день человек за год получает дозу облучения, равную 200 рентгеновским снимкам. Примерно половина курящих мужчин в разной степени страдают импотенцией. У молодых курящих женщин наблюдаются проблемы с венами ног, которые потом перерастают в тромбоз, варикоз и эктазию.

По сравнению с некурящими у курильщиков в 20 раз выше риск инсульта, ишемической болезни сердца, инфаркта. Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Другие цели нацпроекта — снижение уровня смертности населения, обеспечение дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также увеличение уровня доступности дошкольного образования, сообщает «Лента.ру».