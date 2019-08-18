Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:53 0

Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками»

Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками»
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в рамках освоения курса интенсивной общевойсковой подготовки прошли обкатку танками. Первокурсники выполняли стрельбу и метание гранаты по танку Т-80 из окопа, пропуская над собой 42-тонную боевую машину.

В течение месяца будущие офицеры осваивали азы военной службы. В курс обязательных военных навыков входили основы инженерной и начальной медицинской подготовки, стрельба из автомата АК-74 и пистолета ПМ, отработка действий солдата в бою и изучение требований общевоинских уставов. Кроме того, курсанты совершали многокилометровые марши в полной экипировке с оружием.

«Обкатка танком» является одним из завершающих этапов обязательного курса общевойсковой подготовки курсантов. Его осваивают все первокурсники в составе около 200 военнослужащих. Упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.

Впереди курсантов ждет ритуал приведения к военной присяге, который состоится 1 сентября на плацу ДВОКУ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа.

Просмотров всего: 372

#военные

распечатать


Власть

Василий Орлов поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Украинки
Общество 4

Из-за ухудшения паводковой обстановки в повышенную готовность приведены военные

Общество 39

Амурчане стали очевидцами масштабной реконструкции боевых действий (фото, видео)
Происшествия

Годовщина конфликта с Грузией: в Южной Осетии погибли двое амурчан
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь