Первокурсники ДВОКУ прошли «обкатку танками»

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в рамках освоения курса интенсивной общевойсковой подготовки прошли обкатку танками. Первокурсники выполняли стрельбу и метание гранаты по танку Т-80 из окопа, пропуская над собой 42-тонную боевую машину.

В течение месяца будущие офицеры осваивали азы военной службы. В курс обязательных военных навыков входили основы инженерной и начальной медицинской подготовки, стрельба из автомата АК-74 и пистолета ПМ, отработка действий солдата в бою и изучение требований общевоинских уставов. Кроме того, курсанты совершали многокилометровые марши в полной экипировке с оружием.

«Обкатка танком» является одним из завершающих этапов обязательного курса общевойсковой подготовки курсантов. Его осваивают все первокурсники в составе около 200 военнослужащих. Упражнение позволяет проверить характер и обучить действиям борьбы с танками в ближнем бою.

Впереди курсантов ждет ритуал приведения к военной присяге, который состоится 1 сентября на плацу ДВОКУ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: пресс-служба Восточного военного округа.