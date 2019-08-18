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18августа
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сегодня, 11:24 0

Разборки-то какие, мордобой: в Благовещенске подрались двое мужчин

Разборки-то какие, мордобой: в Благовещенске подрались двое мужчин
Фото: Скриншот видео

18 августа по адресу: улица Больничная, 26, в Благовещенске произошла потасовка между двумя мужчинами. Судя по видео, которое снял очевидец, на место происшествия прибыли 3 полицейских наряда.

«Что-то интересное происходит в воскресенье с утра пораньше. Видимо, кому-то было весело в субботу. Разборки-то какие, мордобой», – комментирует автор видео за кадром.

В полиции информацию о драке подтвердили. На какой почве произошел конфликт, не уточняется.

«В 8:15 поступило сообщение, что между двумя гражданами произошел конфликт. На место выехали сотрудники полиции, оба гражданина опрошены, от написания заявлений они отказались, разбирательств со стороны полиции не желают», – пояснили в городской полиции.

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