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сегодня, 10:56 0

В Архаринском районе столкнулись легковая машина и грузовик, есть погибшие

В Архаринском районе столкнулись легковая машина и грузовик, есть погибшие
Фото: https://www.instagram.com/p/B1SU2unoCXS/

18 августа около 5 утра на федеральной трассе в Архаринском районе произошла авария с участием грузовика. Судя по фото с места ДТП, оба автомобиля вынесло с трассы на обочину.

«В 5 утра на автодороге в Архаринском районе зафиксировано столкновение 2 транспортных средств, имеются погибшие и пострадавшие. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего», – сообщила начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина.

Количество пострадавших и погибших пока не сообщается.

Фото: @dpskontrol_28rus

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#ДТП #происшествия #транспорт

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