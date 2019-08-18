В Архаринском районе столкнулись легковая машина и грузовик, есть погибшие

18 августа около 5 утра на федеральной трассе в Архаринском районе произошла авария с участием грузовика. Судя по фото с места ДТП, оба автомобиля вынесло с трассы на обочину.

«В 5 утра на автодороге в Архаринском районе зафиксировано столкновение 2 транспортных средств, имеются погибшие и пострадавшие. Выясняются подробности и обстоятельства произошедшего», – сообщила начальник отделения пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области Мария Забыкина. Количество пострадавших и погибших пока не сообщается. Фото: @dpskontrol_28rus

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Любовь Чуприна