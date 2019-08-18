Амурские студенты поедут на чемпионат мира WorldSkills в Казань

Амурчане примут участие в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Приамурье представят 40 человек — это победители и призеры региональных и межрегиональных чемпионатов WorldSkills, конференций, олимпиад и состязаний в технических видах спорта.

Конкурс пройдет с 22 по 27 августа в столице Республики Татарстан. Он соберет молодых профессионалов из 63 стран мира, которые будут соревноваться по 56 компетенциям.

Кроме того, в Казань отправятся представители областного минобрнауки, которые вошли во всероссийский топ-100 управленцев в сфере образования, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" с 23 по 25 августа пройдет деловая программа. На площадке рядом с молодыми профессионалами соберутся представители 80 стран: политики, исследователи, индустриальные партнеры, руководители образовательных организаций и представители институтов развития», — отмечают организаторы.