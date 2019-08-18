В Тамбовском районе ночью загорелась летняя кухня

В ночь с 17 на 18 августа в селе Раздольное Тамбовского района на частном подворье загорелась летняя кухня. Строение пожарные отстояли, не допустив распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

Через 3 минуты после сообщения о возгорании на место прибыли первые пожарные расчеты. В тушении были задействованы члены добровольной пожарной команды села Раздольное и сотрудники пожарно-спасательной части № 60 села Тамбовка в составе 6 человек и 2 единиц техники. По информации пресс-службы амурского управления МЧС, огонь повредил кровлю строения на площади 12 квадратных метров.

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Любовь Чуприна