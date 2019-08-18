В Белогорске мужчина обокрал павильон с фастфудом

В Белогорске мужчина украл из кассы павильона, где продавали фастфуд, около 1 500 рублей. Владелица торговой точки обратилась в полицию. Кражу раскрыли по горячим следам.

Сотрудники полиции установили, что работники павильона ушли, не закрыв окно, через которое осуществляется продажа. По предварительным данным, злоумышленник проник в торговый павильон через него и из кассы похитил имевшуюся наличность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый местный житель 1995 года рождения. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и еду, сообщается на сайте амурского УМВД.

По факту хищения денежных средств с проникновением в торговый павильон возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.