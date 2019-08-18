Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:37 1

В Белогорске мужчина обокрал павильон с фастфудом

В Белогорске мужчина обокрал павильон с фастфудом
Фото: pixabay.com

В Белогорске мужчина украл из кассы павильона, где продавали фастфуд, около 1 500 рублей. Владелица торговой точки обратилась в полицию. Кражу раскрыли по горячим следам.

Сотрудники полиции установили, что работники павильона ушли, не закрыв окно, через которое осуществляется продажа. По предварительным данным, злоумышленник проник в торговый павильон через него и из кассы похитил имевшуюся наличность.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже может быть причастен ранее судимый местный житель 1995 года рождения. Похищенные деньги он потратил на алкоголь и еду, сообщается на сайте амурского УМВД.

По факту хищения денежных средств с проникновением в торговый павильон возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Просмотров всего: 281

#Белогорск #закон #происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

В Архаринском районе столкнулись легковая машина и грузовик, есть погибшие
Происшествия 5

В Благовещенске водитель Land Cruiser устроил два ДТП за 20 минут (фото)
Происшествия

Пожар уничтожил частный дом, пристройку и гараж в Благовещенском районе
Происшествия

В Благовещенске пропала девушка с татуировкой в виде кошки
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сухэ Батор

    Сухэ Батор
    1 час назад

    голодных становится всё больше-преступность будет расти

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь