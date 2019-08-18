Дожди в Приамурье: прогноз погоды на 18 августа

18 августа в большинстве районов Приамурья ожидаются дожди, местами – сильные. Ветер восточный, северо-восточный 3…8 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду.

Температура воздуха – до 18 градусов тепла, по северо-востоку области в дожде ожидается около 10 градусов, по северо-западу при прояснениях – 19…24 градуса.

В Благовещенске будет облачно, прогнозируется дождь. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.