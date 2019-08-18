В Тынде устроят свою «Велоночь»

23 августа в Тынде состоится «ВелоТындаНочь 2019». Мероприятие будет посвящено Дню Государственного флага России.

Праздничная акция соберет любителей-велосипедистов у здания городской администрации, откуда в 21:30 начнется старт велодвижения. Участники «ВелоНочи» прокатятся по главной улице Тынды – Красной Пресне и проедут два больших круга общей протяженностью 5 километров.

Как сообщает в социальных сетях городской дворец культуры «Русь», для участия амурчанам понадобятся велосипед и обязательно – фонарик. Приветствуется символика российского триколора. Несовершеннолетние участвуют только в сопровождении родителей.

Телефон для справок: 55-274 (городской дворец культуры «Русь»).

Ранее в Тынде уже устраивали такую акцию – в 2018 году.