У Раков тревожный день, Стрельцам нельзя рисковать: астрологический прогноз на 18 августа

Восход Солнца: 05:22

Заход Солнца: 19:44

Солнце в Льве.

Овен. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал потребует анализа и систематизации. Благоприятны путешествия, индивидуальные занятия. Вы будете способны разработать новые идеи и реализовать их. Близкие люди ждут от вас взаимности и участия.

Телец. Благоприятный во всех отношениях день. Вы сможете преодолеть все испытания и преграды на пути к намеченной цели. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, работы с режущими или электрическими инструментами, быстрой езды. Большой объем работы может значительно снизить ваш жизненный тонус.

Близнецы. Потрясающая работоспособность должна принести плоды, однако ваш жизненный потенциал находится в нестабильном состоянии. Звезды не рекомендуют рисковать. Необычные творческие идеи могут привести к прекрасным результатам, если не торопить события и приступить к реализации замыслов заблаговременно.

Рак. Тревожный и неспокойный день. Возможна рассеянность и неуверенность в себе, что послужит причиной конфликтов с окружающими. Нежелательно составлять планы на будущее, принимать окончательные решения. Во второй половине дня благоприятны контакты с противоположным потом.

Читайте также

Стрельцы, молчите о деньгах, Скорпионы, не верьте никому: астрологический прогноз на неделю с 8 по 14 августа

Лев. Звезды советуют сдерживать эмоции, чтобы не допустить срывов в отношениях со знакомыми. Ваши общительность и коммуникабельность создадут предпосылки для продвижения по служебной лестнице. Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте. Планеты говорят, что вы временами стесняетесь показать все, на что способны.

Дева. Критический день. Будьте предельно осторожны — переутомление, депрессия, чувство недовольства собой, раздражительность повлекут за собой ссоры в семье. Материальное положение останется прежним, несмотря на вашу возросшую деловитость. Вероятна ситуация, которая вынудит вас идти на сделки с совестью во имя дела.

Весы. Судьба готовит не очень приятные сюрпризы. Вероятно, вам предстоят конфликты с руководством или с коллегами, которые закончатся не в вашу пользу. Вам придется делать неприятный выбор между гордостью и необходимостью идти на компромисс. Не исключено, что ваше положение в коллективе изменится.

Скорпион. День связан с изменениями в личной жизни - непрочные связи разорвутся. Многие будут ощущать неудовлетворенность своими партнерами, особенно если те не отвечают вашим повышенным требованиям. Вероятный конфликт может разрешиться в результате откровенной беседы. Возможно, некоторые встретят свою судьбу.

Читайте также

Гороскоп на август 2019 года: Девы произведут впечатление, у Рыб дела пойдут в гору

Стрелец. Возможны неурядицы на работе и в личной жизни.Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей. Необходимо исключить всякий риск, иначе вы можете потерять все сразу. Рассчитывайте только на себя. От назойливого желания подчеркнуть собственное превосходство нужно сразу отказаться.

Козерог. Обратите внимание на ваше здоровье и здоровье близких. Существует вероятность заболевания или травмы. Возможны беспричинные смены настроения, душевный упадок. Полноценный отдых на свежем воздухе, беседа с друзьями и хороший сон помогут снять напряжение. В общении с людьми проявляйте сдержанность

Водолей. День удачен для продолжения ранее начатых дел и достижения целей. От вас потребуется принятие важных решений. Несмотря на препятствия и трудности, вы сумеете миновать все ловушки. Не отвлекайтесь на посторонние проблемы. Общение с друзьями поможет поднять настроение.

Рыбы. День откровений, очищения мыслей, размышлений. К творческим людям придет вдохновение, однако для самореализации необходимо уединение. Личные отношения порадуют вас искренностью и теплом. Не исключено, что к вам заглянут старые друзья. Вас ждет сюрприз: будьте готовы к приятному известию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев