Сборная Свободного и Благовещенска разгромила команду звезд «Старко» (видео)

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17 августа в Свободном состоялся необычный футбольный матч. Сборная команда Свободного и Благовещенска сыграла против звезд – ФК «Старко». В итоге свободненцы и благовещенцы праздновали убедительную победу.

Незадолго до начала этой встречи состоялась конференция, на которой гости тепло вспоминали первый матч, прошедший на стадионе «Локомотив». Тогда исход игры решила серия пенальти и победу одержала команда Свободного. В этом году, пообещал игрок команды звезд, выпускник «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс, московский коллектив непременно возьмет реванш. В свою очередь, глава Свободного Владимир Константинов и капитан команды Благовещенска и Свободного Сергей Ершов твердо были уверены в победе хозяев. Эта уверенность оказалась пророческой.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, открыл матч символическим ударом по мячу Николай Донников, 70-летний ветеран футбола города. И уже в первом тайме команде БиС (Благовещенска и Свободного), как метко подметил комментатор встречи, шоумен Сергей Крылов, удалась результативная атака – первый гол забил игрок сборной по футболу Свободного Максим Садохин. Хозяева поля с первых минут матча захватили инициативу, играли размашисто и активно, но контрвыпад гостей всё-таки прозевали – дальний удар нападающего «Старко» пришелся в перекладину. Однако до конца тайма счет так и остался неизменным.

После небольшого перерыва команды продолжили борьбу. В команде гостей произошла замена вратаря – олимпийского чемпиона 1988 года, ветерана футбола, бывшего игрока московского «Спартака» Алексея Прудникова сменил Юрий Давыдов – музыкант и композитор, президент футбольного клуба «Старко». Замена гостям не помогла – сначала Алексей Жданов, а затем Роман Буянов довели счет забитых голов до трех – 3:0.

Отмечается, что игру команд сопровождала дружелюбная атмосфера. После финального свистка болельщики с удовольствием фотографировались с футболистами, благодарили их за праздничное настроение.