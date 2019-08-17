В Благовещенске водитель Land Cruiser устроил два ДТП за 20 минут (фото)

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В Благовещенске вечером 17 августа произошли два ДТП с разницей в 20 минут. Обе аварии устроил водитель одного автомобиля – Toyota Land Cruiser 200.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, по предварительным данным, сначала рулевой внедорожника врезался в четыре автомобиля – это случилось в 19:21 в районе перекрестка улиц Чайковского – Краснофлотская. Затем он уехал с места происшествия и совершил второе ДТП, врезавшись в две другие машины в районе перекрестка улиц Ленина – Политехническая в 19:41. В последней аварии пострадала девушка 1988 года рождения.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.