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сегодня, 20:19 0

Пожар уничтожил частный дом, пристройку и гараж в Благовещенском районе

Пожар уничтожил частный дом, пристройку и гараж в Благовещенском районе
Фото: pixabay.com (архивное изображение)

Днем 17 августа поступило сообщение о пожаре в селе Прядчино Благовещенского района, по улице Речной. Загорелись частный одноквартирный жилой дом, пристройка и гараж. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро ликвидировали открытое горение, однако не удалось избежать серьезных последствий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, в результате пожара частный дом, пристройка и гараж были полностью уничтожены огнем. Люди не пострадали. Что привело к происшествию, предстоит выяснить.

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#пожары #происшествия

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