В Благовещенске пропала девушка с татуировкой в виде кошки

Фото: instagram.com/psoamur

В Благовещенске идут поиски Анжелики Макогон 2005 года рождения. Девушка ушла из дома 16 августа, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Информацию о розыске в Инстаграме опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур». В организации ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сведения актуальны.

В 2017 году агентство уже писало о поисках Анжелики. В «Амуре» пояснили, что девушка систематически уходит из дома.

Приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые русые, на бедре правой ноги – татуировка в виде кошки.

Была одета: в спортивную кофту черного цвета с красными полосками на рукавах, шорты черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имелся рюкзак черного цвета с оранжевым рисунком.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анжелики, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 8 (4162) 44-41-29, 102 – полиция.