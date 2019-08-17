Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:01 0

В Благовещенске пропала девушка с татуировкой в виде кошки

В Благовещенске пропала девушка с татуировкой в виде кошки
Фото: instagram.com/psoamur

В Благовещенске идут поиски Анжелики Макогон 2005 года рождения. Девушка ушла из дома 16 августа, и до настоящего времени ее местоположение неизвестно.

Информацию о розыске в Инстаграме опубликовал поисково-спасательный отряд «Амур». В организации ИА «Амур.инфо» подтвердили, что сведения актуальны.

В 2017 году агентство уже писало о поисках Анжелики. В «Амуре» пояснили, что девушка систематически уходит из дома.

Приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые русые, на бедре правой ноги – татуировка в виде кошки.

Была одета: в спортивную кофту черного цвета с красными полосками на рукавах, шорты черного цвета, кроссовки белого цвета. При себе имелся рюкзак черного цвета с оранжевым рисунком.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анжелики, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75 – волонтеры; 8 (4162) 44-41-29, 102 – полиция.

Просмотров всего: 697

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске водитель Land Cruiser устроил два ДТП за 20 минут (фото)
Происшествия

Пожар уничтожил частный дом, пристройку и гараж в Благовещенском районе
Происшествия

В Хабаровском крае самолет прервал полет из-за технической проблемы

Происшествия 10

В Благовещенске заключен под стражу инспектор таможни
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь