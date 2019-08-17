Опасных цианидов в воде и почве в подтопленных селах Мазановского района не найдено

Фото: amurobl.ru

Специалисты амурского управления Росприроднадзора и филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» произвели отбор проб почвы и природной воды на территориях сел Козловка, Богословка и Угловое Мазановского района для определения содержания цианидов. Пробы отбирались на затопленной территории сел, в колодце Богословки, а также в реках Гербичек, Селемджа.

По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний, проведенных в рамках экологического надзора, специалисты установили отсутствие цианидов в природной воде (массовая концентрация составила менее диапазона измерений), сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Проведены испытания двух проб почвы. Они были взяты в Козловке с берега реки Гербичек, а также с затопленной территории Углового. Исследования также показали отсутствие цианидов в почве. Результаты исследований остальных проб почвы будут готовы к 20 августа.

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#наводнение

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Александр Авдеев