Опасных цианидов в воде и почве в подтопленных селах Мазановского района не найдено
Специалисты амурского управления Росприроднадзора и филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» произвели отбор проб почвы и природной воды на территориях сел Козловка, Богословка и Угловое Мазановского района для определения содержания цианидов. Пробы отбирались на затопленной территории сел, в колодце Богословки, а также в реках Гербичек, Селемджа.
По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний, проведенных в рамках экологического надзора, специалисты установили отсутствие цианидов в природной воде (массовая концентрация составила менее диапазона измерений), сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Проведены испытания двух проб почвы. Они были взяты в Козловке с берега реки Гербичек, а также с затопленной территории Углового. Исследования также показали отсутствие цианидов в почве.
Результаты исследований остальных проб почвы будут готовы к 20 августа.
Просмотров всего: 170