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17августа
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Опасных цианидов в воде и почве в подтопленных селах Мазановского района не найдено

Опасных цианидов в воде и почве в подтопленных селах Мазановского района не найдено
Фото: amurobl.ru

Специалисты амурского управления Росприроднадзора и филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО» произвели отбор проб почвы и природной воды на территориях сел Козловка, Богословка и Угловое Мазановского района для определения содержания цианидов. Пробы отбирались на затопленной территории сел, в колодце Богословки, а также в реках Гербичек, Селемджа.

По результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний, проведенных в рамках экологического надзора, специалисты установили отсутствие цианидов в природной воде (массовая концентрация составила менее диапазона измерений), сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Проведены испытания двух проб почвы. Они были взяты в Козловке с берега реки Гербичек, а также с затопленной территории Углового. Исследования также показали отсутствие цианидов в почве.

Результаты исследований остальных проб почвы будут готовы к 20 августа.

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#наводнение

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