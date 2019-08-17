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17августа
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сегодня, 18:11 0

В Благовещенске сняли на видео «массовую эвакуацию» автомобилей

В Благовещенске сняли на видео «массовую эвакуацию» автомобилей
Фото: кадр видео

В социальных сетях появились видео, снятые в центре Благовещенска, в районе одного из торговых центров. Инстаграм-паблик autoroad.blg отмечает, что наблюдалась «массовая эвакуация» автомобилей.

На кадрах видны эвакуатор, автомобиль с символикой полиции. «Короче, три машины поедут на арестплощадку», – говорит в видео мужчина.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что происходила эвакуация автомобилей, которые были припаркованы в нарушение Правил дорожного движения.

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Массовое эвакуирование автомобилей с проезжом на задний двор ТЦ Хуафу 🚔➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Наши друзья Эксклюзивный представитель Романа Воронцова на ДВ @di_na_888_888 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🚔Стал свидетелем: -Комментируй📣, -Подписывайся🤳 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #благовещенск #amurinfo #амурскаяобласть #блага #благалайв #blg#blglive #blagalive #blagavegas #blaga #регион28 #дальнийвосток #свободный #белогорск #зея #тында #дв #blagoveshchensk #28регион #blag #благ #дтп #дтпблаг #dtp #происшествия #авария #чп #скорость

Публикация от ДТП Благовещенска (@autoroad.blg)

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#транспорт

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