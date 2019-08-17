В Благовещенске сняли на видео «массовую эвакуацию» автомобилей

Фото: кадр видео

В социальных сетях появились видео, снятые в центре Благовещенска, в районе одного из торговых центров. Инстаграм-паблик autoroad.blg отмечает, что наблюдалась «массовая эвакуация» автомобилей.

На кадрах видны эвакуатор, автомобиль с символикой полиции. «Короче, три машины поедут на арестплощадку», – говорит в видео мужчина.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что происходила эвакуация автомобилей, которые были припаркованы в нарушение Правил дорожного движения.