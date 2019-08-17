Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:25 1

Амурчан приглашают участвовать в охране общественного порядка

Амурчан приглашают участвовать в охране общественного порядка
Фото: Амур.инфо

В МО МВД России «Благовещенский» подвели итоги совместной работы с добровольными народными дружинами за семь месяцев 2019 года.

На сегодняшний день на территории Благовещенска и Благовещенского района зарегистрированы и занесены в региональный реестр четыре дружины: БГОО «Добровольная народная дружина», ДНД Благовещенского района, ДНД «Амурводоканал», Молодежный отряд юридического факультета АмГУ Благовещенска по содействию с правоохранительными органами в мероприятиях по охране общественного порядка.

Со всеми членами добровольных народных дружин правоохранители проводят обучения. В рамках занятий дружинниками изучаются законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, МВД РФ, дружинники изучают приемы борьбы, оказание первой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, основная задача дружинника – патрулировать вместе с полицейскими улицы, быть при необходимости понятыми, участвовать в охране правопорядка во время проведения праздничных и других массовых мероприятий.

За семь месяцев 2019 года с участием дружинников было привлечено к административной ответственности 76 правонарушителей. В отношении данных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.21, 20.20 КоАП РФ.

Дружинники приняли участие в более чем 100 мероприятиях, совместно с сотрудниками ГИБДД, УУП И ПДН МО МВД России «Благовещенский» неоднократно заступали на охрану общественного порядка и патрулировали улицы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

МО МВД России «Благовещенский» приглашает граждан, которым не безразличны безопасность, порядок и покой на улицах Благовещенска, в населенных пунктах Благовещенского района, для участия в охране общественного порядка в составе добровольной народной дружины. За подробной информацией следует обращаться по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 79, в отдел охраны общественного порядка МО МВД России «Благовещенский». Можно также позвонить по телефону 99-18-48.

Просмотров всего: 235

#жизнь

распечатать


Общество 1

День арбуза, чаепитие в музее самоваров и экскурсия в аптеке: выходные в Благовещенске
Происшествия 3

В Амурской области осудили живодера, который отрезал голову собаке
Общество

В России утвердили 100 профессий, запрещенных для женщин
Общество

Православные амурчане встретили Медовый Спас (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Привлекающих к ответственности и без них. как нерезанных собак хватает!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь