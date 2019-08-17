Амурчан приглашают участвовать в охране общественного порядка

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В МО МВД России «Благовещенский» подвели итоги совместной работы с добровольными народными дружинами за семь месяцев 2019 года.

На сегодняшний день на территории Благовещенска и Благовещенского района зарегистрированы и занесены в региональный реестр четыре дружины: БГОО «Добровольная народная дружина», ДНД Благовещенского района, ДНД «Амурводоканал», Молодежный отряд юридического факультета АмГУ Благовещенска по содействию с правоохранительными органами в мероприятиях по охране общественного порядка.

Со всеми членами добровольных народных дружин правоохранители проводят обучения. В рамках занятий дружинниками изучаются законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, МВД РФ, дружинники изучают приемы борьбы, оказание первой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, основная задача дружинника – патрулировать вместе с полицейскими улицы, быть при необходимости понятыми, участвовать в охране правопорядка во время проведения праздничных и других массовых мероприятий.

За семь месяцев 2019 года с участием дружинников было привлечено к административной ответственности 76 правонарушителей. В отношении данных граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.21, 20.20 КоАП РФ.

Дружинники приняли участие в более чем 100 мероприятиях, совместно с сотрудниками ГИБДД, УУП И ПДН МО МВД России «Благовещенский» неоднократно заступали на охрану общественного порядка и патрулировали улицы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

МО МВД России «Благовещенский» приглашает граждан, которым не безразличны безопасность, порядок и покой на улицах Благовещенска, в населенных пунктах Благовещенского района, для участия в охране общественного порядка в составе добровольной народной дружины. За подробной информацией следует обращаться по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 79, в отдел охраны общественного порядка МО МВД России «Благовещенский». Можно также позвонить по телефону 99-18-48.