Василий Орлов поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Украинки

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17 августа, в преддверии Дня воздушного флота России, губернатор Амурской области поздравил с профессиональным праздником военнослужащих авиабазы Украинка. Василий Орлов поблагодарил авиаторов за работу во время паводка на территории Серышевского района.

Торжественное мероприятие состоялось в доме офицеров поселка Серышево.

«Авиация – это романтическая профессия, многие мальчишки мечтают стать летчиками. Кто-то идет в гражданскую авиацию, кто-то – в военную. Сегодня развитию вооруженных сил уделяется большое внимание, и ни у кого внутри страны и за ее рубежами не возникает сомнений в боеспособности российской армии. Мы очень гордимся, что именно на территории Приамурья располагается база дальней авиации. Желаю вам и вашим семьям благополучия. Благодарю вас за помощь в преодолении последствий паводка. Военные внесли значительный вклад в борьбу со стихией», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

12 августа авиаторы отмечали День Военно-воздушных сил. А 17 августа за мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности шесть военнослужащих авиабазы Украинка были отмечены благодарственными письмами губернатора.

После глава области в сопровождении командира авиабазы Андрея Малышева посетил аэродром. Здесь Василию Орлову представили боевые самолеты дальней авиации Ту-95МС, командир авиабазы рассказал историю создания самолета, продемонстрировали систему управления в кабине пилотов.