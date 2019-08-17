Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость
сегодня, 16:19 0

Василий Орлов поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Украинки

Василий Орлов поздравил с профессиональным праздником военнослужащих Украинки
Фото: amurobl.ru

17 августа, в преддверии Дня воздушного флота России, губернатор Амурской области поздравил с профессиональным праздником военнослужащих авиабазы Украинка. Василий Орлов поблагодарил авиаторов за работу во время паводка на территории Серышевского района.

Торжественное мероприятие состоялось в доме офицеров поселка Серышево.

«Авиация – это романтическая профессия, многие мальчишки мечтают стать летчиками. Кто-то идет в гражданскую авиацию, кто-то – в военную. Сегодня развитию вооруженных сил уделяется большое внимание, и ни у кого внутри страны и за ее рубежами не возникает сомнений в боеспособности российской армии. Мы очень гордимся, что именно на территории Приамурья располагается база дальней авиации. Желаю вам и вашим семьям благополучия. Благодарю вас за помощь в преодолении последствий паводка. Военные внесли значительный вклад в борьбу со стихией», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

12 августа авиаторы отмечали День Военно-воздушных сил. А 17 августа за мастерство, достижение высоких результатов в служебной деятельности шесть военнослужащих авиабазы Украинка были отмечены благодарственными письмами губернатора.

После глава области в сопровождении командира авиабазы Андрея Малышева посетил аэродром. Здесь Василию Орлову представили боевые самолеты дальней авиации Ту-95МС, командир авиабазы рассказал историю создания самолета, продемонстрировали систему управления в кабине пилотов.

Просмотров всего: 5

#визиты #военные #губернатор #праздники

распечатать

Фотогалерея
+2

Власть

Глава Приамурья проверил подготовку к учебному году школы Серышева
Общество

Погода внесла коррективы в празднование Дней города в Шимановске и Свободном
Власть 1

Глава Свободного вышел на зарядку вместе с горожанами (видео)
Культура

Фееричное празднование 130-летия Городского парка Благовещенска перенесли на неделю
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь