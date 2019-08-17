Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:00 0

В Хабаровском крае самолет прервал полет из-за технической проблемы

В Хабаровском крае самолет прервал полет из-за технической проблемы
Фото: ikirov.ru (архивное изображение)

В Хабаровском крае следователи проводят проверку по факту инцидента с пассажирским самолетом. Об этом 17 августа сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте.

По имеющиеся информации, самолет L410 в 10:20 вылетел по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. В пути следования у воздушного судна сработала система оповещения о неисправностях двигателя. Командиром было принято решение о возвращении в аэропорт отправления.

На борту находилось 13 пассажиров, из которых трое несовершеннолетних. Самолет приземлился благополучно, в результате никто не пострадал.

Просмотров всего: 133

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 6

В Благовещенске заключен под стражу инспектор таможни
Происшествия 5

В Благовещенске маршрутный автобус пересек двойную сплошную (видео)
Происшествия 2

В Благовещенске снова эвакуировали ТЦ «Флагман»
Происшествия

В Приамурье пропал мужчина с татуировками

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь