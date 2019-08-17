В Хабаровском крае самолет прервал полет из-за технической проблемы

В Хабаровском крае следователи проводят проверку по факту инцидента с пассажирским самолетом. Об этом 17 августа сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте.

По имеющиеся информации, самолет L410 в 10:20 вылетел по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. В пути следования у воздушного судна сработала система оповещения о неисправностях двигателя. Командиром было принято решение о возвращении в аэропорт отправления.

На борту находилось 13 пассажиров, из которых трое несовершеннолетних. Самолет приземлился благополучно, в результате никто не пострадал.