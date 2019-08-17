Глава Приамурья проверил подготовку к учебному году школы Серышева

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Губернатор Амурской области Василий Орлов совершил рабочую поездку в Серышевский район. В ходе нее глава региона проинспектировал подготовку школы № 1 поселка Серышево к новому учебному году.

Перед 1 сентября здесь проводится ремонт системы отопления. Стоимость работ составляет более 90 тысяч рублей, ведется отладка пожарной сигнализации (стоимость почти 100 тысяч рублей).

«В этом году отремонтирован спортзал, проведен косметический ремонт кабинетов и фасада школы», – рассказала директор школы № 1 имени Сергея Бондарева Ольга Щербина.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, радостным событием для ребят в новом учебном году станет открытие обновленной спортивной площадки на территории школы.

Сейчас здесь ведется капитальный ремонт в рамках программы «Газпром – детям». Стоимость работ составляет 15 миллионов рублей.

«Строители уже сделали бетонное основание площадки и беговую дорожку, уложили резиновое покрытие на волейбольной и баскетбольной площадках, установили уличные тренажеры, провели освещение. В данный момент ведется укладка покрытия из искусственной травы на футбольном поле, резинового покрытия на беговой дорожке и монтаж ограждения. Если не подведет погода, то ко 2 сентября планируем открыть площадку», – сказала Ольга Щербина.

Губернатор отметил хорошие темпы строительства, а также необходимость использования спортивных тренажеров на занятиях физкультурой.

«Эта школа – с военно-патриотическим уклоном. Многие выпускники после окончания поступают в военные учебные заведения. Занятия спортом для них играют важную роль. Поэтому уверен, что новая спортплощадка не будет пустовать», – подчеркнул Василий Орлов.

Подготовку к новому учебному году проводят и в других школах Серышевского района. В селе Белоногово отремонтированы чердачные перекрытия, на эти цели выделено более 400 тысяч рублей. Отремонтированы системы отопления в школах сел Казанка и Белогорка. Противодымные двери установлены в учреждении образования села Озерное. В школе села Томское проводится частичный капитальный ремонт окон, полов и кровли, а также кабинетов для «Точки роста». Ведется замена системы вентиляции в детском саду села Томское.