В Приамурье остаются подтопленными 27 придворовых территорий

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По состоянию на 17 августа, в Амурской области остаются подтопленными 27 придворовых территорий. Это на 10 меньше, чем накануне.

Так, в Благовещенске по-прежнему в воде восемь подворий (минус 5 за сутки), в Белогорском районе – 4 (минус 5 за сутки), в Мазановском районе – 5, в Благовещенском районе – 1, в Ивановском районе – 9.

Остаются подтопленными 350 дачных участков Белогорска. Населенных пунктов без транспортного сообщения в Приамурье нет. Последний участок автомобильной дороги в Ивановском районе, перемытый в период паводка, освободился от воды в минувшие сутки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Всего из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 065 человек, в том числе 700 детей. В пунктах временного размещения размещено 6 человек, из них 1 ребенок, по родственникам расселены 2 059 человек, из них 699 детей. В свои дома вернулись восемь подтопленцев, из них двое детей.

В Амурской области продолжает работу один пункт временного размещения – в селе Новокиевский Увал Мазановского района.

16 августа спасатели аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Амурской области завершили работу и вернулись домой.

В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка задействовано 300 человек, 67 единиц техники, 3 плавательных средства.