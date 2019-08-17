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17августа
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сегодня, 14:22 6

В Благовещенске заключен под стражу инспектор таможни

В Благовещенске заключен под стражу инспектор таможни
Фото: кадр видео

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя по уголовному делу об избрании меры пресечения в отношении инспектора таможни. Его подозревают в преступлении, предусмотренном пунктом «б» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом путем вымогательства).

Следователь настаивал на заключении мужчины под стражу. Подозреваемый и его защитники просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Амурчанин является действующим сотрудником Благовещенского таможенного поста Благовещенской таможни. Учитывая все обстоятельства, суд отметил, что мужчина, оставаясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия. Также суд соглашается с доводами следователя о том, что подозреваемый может оказать давление на участников судопроизводства, уничтожить доказательства.

В отношении амурчанина избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 октября 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

По версии следствия, мужчина «путем вымогательства получил от гражданина деньги в виде взятки за общее покровительство в виде беспрепятственного прохождения на экспорт и импорт через Благовещенскую грузовую таможню различных товаров».

Отмечается, что инспектору грозит до 12 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 1454

#происшествия #суды #таможня

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Петро555

    Петро555
    48 минут назад

    Жадность фраера сгубила

  • Петро555

    Петро555
    47 минут назад

    Жадность фраера сгубила

  • Петро555

    Петро555
    47 минут назад

    Жадность фраера сгубила

  • Nebo

    Nebo
    37 минут назад

    По вершкам прошлись для показателей . Когда корешки рубить начнут ???

  • Парус

    Парус
    30 минут назад

    В этом году пришлось лететь через Хэйхэ. Видели, чего уж, как что вывозится.

    Если нашего государство хочет «прозрачности», что мешает поставить камеры и он лайн любому желающему смотреть как работает наша таможня, и насколько правомерны из действия?

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 минута назад

    Вот удивили так удивили! В Благовещенске, на таможне, один такой инспектор!!! А как же наша любимая фраза: "Чем лучше познаешь таможенников, тем больше нравятся гаишники!" ?

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