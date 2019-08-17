Музей Свободного получил 2,5 миллиона рублей

15 августа Свободненский городской краеведческий музей принимал поздравления: ему исполнилось 55 лет. Поздравить коллектив собрались официальные лица, руководители учреждений и общественных организаций, жители Свободного, гости из Благовещенска.

«Музей позволяет нам хранить нашу историю, воспитываться самим, воспитывать наших детей и внуков, искать пути к прекрасному, чтить свои исторические корни. А самое главное – не забывать того, что происходило на территории нашей страны, области и нашего города. На протяжении 55 лет, с момента основания, наш музей выполняет эту задачу с оценкой "отлично". Сначала это делалось на энтузиазме простых людей, потом получило достойное развитие с расширением экспозиций. Сегодня мы видим, как к музею тянутся не только свободненцы, но и гости нашего города, которых теперь много со всех уголков страны. Мы вправе гордиться нашим музеем, это большое достояние. А самое главное, что наши дети могут ощущать себя частичкой истории великой страны. Я от всей души поздравляю коллектив музея и желаю дальнейшего развития и укрепления лучших традиций», – сказал глава Свободного Владимир Константинов.

Как пишет Gzt-sv.ru, градоначальник вручил директору музея Нине Горобец сертификат на 2,5 миллиона рублей. Средства пойдут на развитие современных технологий в музейном деле. Такой подарок был встречен с большим воодушевлением.