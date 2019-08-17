В Благовещенске снова эвакуировали ТЦ «Флагман»
В социальных сетях 17 августа появилась информация о том, что в Благовещенске снова эвакуировали людей из ТЦ «Флагман». В полиции ИА «Амур.инфо» данный факт подтвердили.
Как рассказали в МО МВД России «Благовещенский», поступило тревожное сообщение, после чего на место прибыли все заинтересованные спецслужбы. Территорию торгового центра оцепили, люди были эвакуированы. В итоге выяснилось, что никакой опасности нет.
Ранее «Флагман» уже неоднократно эвакуировали. В торговом центре расположен гипермаркет «Самбери», который и становится целью неизвестных «ложных минеров» – те сообщают о минировании магазина.
Просмотров всего: 633