Погода внесла коррективы в празднование Дней города в Шимановске и Свободном

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Погодные условия внесли свои коррективы в празднование Дней города в двух населенных пунктах Приамурья – Шимановске и Свободном. Об этом уведомили местные власти.

На сайте администрации Шимановска появилось сообщение о том, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды празднование 109-й годовщины города перенесено на следующую неделю. Точная дата, а также возможные изменения в плане мероприятий будут сообщены позже.

Пресс-служба администрации Свободного в Инстаграме сообщила, что 17 августа состоятся не все праздничные мероприятия, а некоторые пройдут в другом месте. Так, в ДК имени Лазо перенесены мероприятия из городского парка. Начало программы – с 12 часов.

С 10 до 18 часов в городском краеведческом музее можно ознакомиться с выставкой художника Сергея Гусева «Калейдоскоп», а также сделать фото на память в экспозициях. Коллектив музея приготовил игровую программу, квест-игру и экскурсию «История города Свободного». Вход свободный.

С 11 часов начнутся интересные и познавательные мероприятия для детей и взрослых, которые подготовили сотрудники Центральной городской и Центральной детской библиотек.

Не состоится запланированная на 12:00 Einstein Party – квиз (командная интеллектуальная игра) на перекрестке улиц Ленина – К. Маркса. Ранее организаторы фестиваля национальных культур также решили перенести его на другую дату из-за дождливых выходных.

В 17:00 пройдет футбольный матч с участием команды звезд ФК «Старко» и команды жителей, политиков и бизнесменов Амурской области. С 18:00 на центральной площади для жителей и гостей города состоится праздничный концерт. В завершение праздника в 22:00 грянет праздничный салют.