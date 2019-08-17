Благовещенские волонтеры просят амурчан подарить им газовую плиту

В Инстаграме благовещенского фонда «Горячие сердца» появилось обращение к жителям Приамурья. Зоозащитники просят амурчан помочь в приобретении газовой плиты. Она нужна, чтобы готовить еду для животных.

«Чтобы спокойно войти в холода, мы ищем в дар или за минимум оплаты газовую плиту! Для варки каши в 30-литровых баках! Сезон в детском лагере заканчивается, и с ним заканчивается бонус в виде 2-3 баков ежедневно остатков еды со стола! Уже ощутимо снизился объем еды, и поэтому волонтерам приходится доваривать!» – говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что внешнее состояние техники не имеет значения, главное, чтобы имелись рабочие конфорки.

Телефон для связи: 8-924-841-13-99.