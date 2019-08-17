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17августа
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сегодня, 10:34 5

Благовещенские волонтеры просят амурчан подарить им газовую плиту

Благовещенские волонтеры просят амурчан подарить им газовую плиту
Фото: pixabay.com

В Инстаграме благовещенского фонда «Горячие сердца» появилось обращение к жителям Приамурья. Зоозащитники просят амурчан помочь в приобретении газовой плиты. Она нужна, чтобы готовить еду для животных.

«Чтобы спокойно войти в холода, мы ищем в дар или за минимум оплаты газовую плиту! Для варки каши в 30-литровых баках! Сезон в детском лагере заканчивается, и с ним заканчивается бонус в виде 2-3 баков ежедневно остатков еды со стола! Уже ощутимо снизился объем еды, и поэтому волонтерам приходится доваривать!» – говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, что внешнее состояние техники не имеет значения, главное, чтобы имелись рабочие конфорки.

Телефон для связи: 8-924-841-13-99.

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#животные

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Есть такая у родителей, одна комфорка не работает только. Думаю отдадут, но привезти с Талакана смогу только на следующих выходных.

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Цена вопроса 5000р.

    Для фонда куда куча народа сливает деньги такая неподъемная сумма?

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    1 час назад

    бомжи

  • Мазепа

    Мазепа
    36 минут назад

    Деньги на гранд получили вот и покупайте - попрошайки!!!

  • Мазепа

    Мазепа
    34 минуты назад

    Щенков значит они продают, деньги по карманам шкерят, еще им плиту купить должны, на костре готовьте!!!

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