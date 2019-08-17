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Глава Свободного вышел на зарядку вместе с горожанами (видео)

Глава Свободного вышел на зарядку вместе с горожанами (видео)
Фото: кадр видео

Утром 17 августа в Свободном состоялась утренняя зарядка с главой города Владимиром Константиновым. Массовое мероприятие прошло на стадионе «Локомотив», несмотря на морось. Видео действа появилось в Инстаграме пресс-службы администрации Свободного.

Как отмечается, на центральной площади города в 10 часов состоятся выставка учебно-материальной базы Свободненской автошколы ДОСААФ, выставка ретро-автомобилей. Власти призывают свободненцев не сидеть дома, а принять участие в праздновании Дня города.

«Друзья, спасибо, что пришли невзирая на непогоду, и за позитивные эмоции! Был рад начать утро с вами! Надеюсь, скоро к нам присоединятся те, кто предпочел утро проспать», – написал в своем Инстаграме Владимир Константинов.

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#городская власть #праздники #Свободный #спорт

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  • Вырубайло

    Вырубайло
    2 часа назад

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