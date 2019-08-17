В Приамурье пропал мужчина с татуировками

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МО МВД России «Михайловский» разыскивается Игнатенко Олег Валентинович 1964 года рождения. Мужчина 8 августа ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы Олега Валентиновича: рост 180 сантиметров, плотного телосложения, глаза серые, волосы седые коротко стриженные, имеются лобные залысины.

На момент ухода мужчина был одет: в джинсы синего цвета, футболку синего цвета, на ногах – черные туфли.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, у пропавшего Олега Игнатенко есть особые приметы: на левом предплечье – татуировка в виде девушки за решеткой, на левой руке на среднем пальце – татуировка в виде перстня.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят обращаться в МО МВД России «Михайловский» или по телефонам: 8 (41637) 4-13-54, 8 (41637) 4-14-40.