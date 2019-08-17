Амурчанка лишилась более 130 тысяч рублей из-за мошенников

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 10:26



В дежурную часть МО МВД России «Райчихинское» обратилась женщина 1968 года рождения. Она сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги с банковской карты.

Предварительно установлено, что в июле потерпевшая приобрела кредитную карту одного из банков. Через несколько дней амурчанке поступил звонок на мобильный телефон от женщины, которая представилась сотрудником безопасности другого банка. Злоумышленница обратилась к жительнице области по имени и отчеству, уточнила, приобретала ли та кредитную карту, назвала четыре цифры с оборотной стороны карты. Амурчанка подтвердила данную информацию.

Далее звонившая сообщила, что с карты женщины злоумышленники пытаются снять денежные средства и для того, чтобы это предотвратить, необходимо назвать пароль, который ей отправлен. Женщина назвала пароль, и ей пришло оповещение о списании с карты денежных средств. «Работник банка» объяснила, что это перераспределение денег с «безопасного» счета на счет клиентки. Далее пришло еще три смс-сообщения с паролями, которые потерпевшая также сообщила злоумышленнице, после чего каждый раз списывались денежные средства.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она прервала разговор. После этого на телефон амурчанки продолжали поступать звонки от различных «сотрудников» банка.

Жительница области заблокировала карту и обратилась в полицию. Ущерб составил более 130 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция напоминает, что сотрудники службы безопасности банков не связываются лично с клиентами. Если с вами связываются неизвестные, представляющиеся сотрудниками банков, и просят в разговоре сообщить личные данные или данные ваших банковских карт (cvv-код, номер банковских карт, пароли и пин-коды, приходящие в смс-сообщениях), будьте бдительны. Не идите у них на поводу.

Не действуйте под диктовку незнакомцев, не сообщайте никому личные данные и данные ваших карт, прервите разговор и перезвоните в отделение банка, советуют правоохранители.

Тем амурчанам, которые стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, следует незамедлительно обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 (102 – с мобильного), 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.