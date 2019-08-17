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17августа
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сегодня, 09:25 1

Амурский священник осудил жестокое обращение с ребенком при крещении в Гатчине

Амурский священник осудил жестокое обращение с ребенком при крещении в Гатчине
Фото: кадр видео

Амурский священник Святослав Шевченко посвятил свое очередное видео в YouTube резонансному случаю в городе Гатчина Ленинградской области. Там один из священнослужителей жестоко обращался с ребенком во время крещения.

«(…) то, что совершил священник, – это недопустимо. Думаю, любой мало-мальски адекватный человек, увидев это видео, был шокирован», – отметил Шевченко.

По его словам, имеет место психический срыв у гатчинского священнослужителя, «неврастения». «Человеку нужна срочная медицинская помощь», – констатировал Святослав Шевченко.

«Да, у священников тоже бывает профессиональная деформация, или, как говорят, выгорание. А происходит это зачастую в связи с тем, что он сталкивается с человеческим горем. При отпевании, когда соборуют или причащают людей, в ожоговых отделениях, в тубдиспансерах, в онкологических клиниках. В общем, когда видит людей на пороге жизни и смерти. И некоторые ломаются, психика не выдерживает», – сказал Шевченко.

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#происшествия #религия

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Комментарии
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  • Вырубайло

    Вырубайло
    11 минут назад

    таких священников пруд пруди-и по каждому будет отдельная новость

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