В аэропорту Благовещенска из-за непогоды не сел самолет из Новосибирска

Фото: Амур.инфо

17 августа в 06:00 в Благовещенск должен был прибыть авиарейс S7-5211 авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска, но этого не ⁹произошло. Лайнер ушел на запасной аэродром в Хабаровске из-за сложных погодных условий в аэропорту столицы Амурской области.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной службе аэропорта Благовещенска, была плохая видимость, морось. «Он [лайнер] летал в зоне ожидания какое-то время и потом в 7 утра принял решение – ушел на Хабаровск», – сказала собеседница.

Теперь расчетное время прибытия авиарейса – 10:30. Обратный рейс, Благовещенск – Новосибирск, S7-5212, должен отправиться в 11:30.