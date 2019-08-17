В Белогорске для издания книги к 160-летию города ищут фотографов

В Белогорске к его 160-летию, которое будет отмечаться 12 июня 2020 года, издадут книгу «Белогорск-2020». Подарочное издание посвятят современной истории города. На оргкомитете принято решение о том, что 70 % объема печатных страниц будет содержать фотографии.

«Планируется, что в книгу-фоторепортаж войдут 200-250 фотоснимков. По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, к сотрудничеству приглашаются фотографы Амурской области, желающие поучаствовать в проекте, – рассказала замглавы по информационным технологиям Марина Зингер. – У каждого фотографа, фотохудожника свой подход в отображении реальности через кадр. Особых требований к фотографиям нет. Разве что качество, эстетика, нестандартный подход. Наверняка с помощью профессионалов уже привычный вид улиц, зданий, скверов, парков, площадей, событий во всех сферах жизни мы увидим по-новому».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, времени для принятия решения остается мало. В понедельник, 19 августа, намечается организационное собрание фотографов, изъявивших желание принять участие в проекте.

По всем вопросам участия можно обращаться в любое время по телефону 8-914-383-75-00.