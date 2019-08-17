Близнецов ждет любовь, Козерогов – улучшение бюджета: астрологический прогноз на 17 августа

Восход Солнца: 05:21

Заход Солнца: 19:46

Солнце в Льве.

Овен. Венера начинает регрессивное движение. Вероятны ссора или скандал с любимым человеком. От вас зависит, произойдет полный разрыв отношений или нет. Возможно ухудшение самочувствия. Обратите внимание на здоровье: с болезнью не стоит шутить.

Телец. Недоразумения на службе или в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Не следует начинать новые дела, работать с документами, быстро ездить. Вероятны осложнения в личной жизни или любовные разочарования.

Близнецы. Девиз дня — любовь, спокойствие и согласие. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией. Отношения в семье стабилизируются, что благотворно скажется на всей вашей жизни.

Рак. Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте и самокопания, повышенных претензий к партнеру. Приглашение в гости подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

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Лев. Не исключено, что вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Планеты рекомендуют не обращать внимания на препятствия. Проведите день в кругу семьи, и ваши жизненные силы не только возобновятся, но и станут крепче.

Дева. День пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Можно всей семьей отправиться в бассейн или в баню. Обратите внимание на то, что романтический период у вас заканчивается, чтобы не испортить дальнейших отношений.

Весы. Жизненный потенциал, сексуальная энергия и оптимизм повышаются. Вас ждет сюрприз, приятное известие или подарок от близкого человека. Не запутайтесь в любовных сетях. Вместо приятного времяпрепровождения вас может ждать необходимость исполнения обременительных обязанностей или служебного долга.

Скорпион. Неожиданные обстоятельства заставят вас работать сверхурочно и даже заняться незнакомым делом. Окончательный результат этой деятельности будет зависеть только от вашей способности быстро реагировать на изменения. Вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или случайным выигрышем.

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Стрелец. Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений, романтических знакомств, целительства. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими. Огонь, спички - к хлопотам или несчастью.

Козерог. Бюджет медленно, но верно улучшается. Сегодня не следует заниматься чем-то новым. Лучше разберите старые бумаги, обратитесь к своим записям, возможно, что теперь они как никогда актуальны. Этот день благоприятен для разрешения спорных вопросов и судебных дел.

Водолей. Сохранится устойчивое положение. Но нельзя бить посуду, есть куриное мясо, удалять зубы. Вероятны финансовые потери. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия — они окажутся убыточными. Вам необходим продолжительный и полноценный отдых.

Рыбы. Постарайтесь находиться в равновесии и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Благодаря терпению и такту вы сможете создать себе базу для нового этапа деятельности. К концу дня возможно некоторое перенапряжение. Вероятен конфликт в отношениях со старшими в семье.

Астролог: Вальдемар Небоходцев