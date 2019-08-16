Для амурчан, чье жилье «погубило» наводнение, развернут пункты длительного пребывания

Фото: instagram.com/minimushamur

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На нем было принято решение о развертывании с 19 августа на территории Приамурья пунктов длительного пребывания для граждан, единственное жилое помещение которых признано непригодным для проживания.

В качестве пунктов длительного проживания будут использоваться общежития в поселке Моховая Падь и в Благовещенске по улице Ленина, 2, а также гостиница «Бурея» в поселке Новобурейский.

Как сообщает в Инстаграме министерство имущественных отношений Амурской области, помещения укомплектованы необходимой мебелью и бытовыми приборами, имеется посуда для приготовления и потребления пищи, необходимые постельные принадлежности и полотенца. Питание проживающих обеспечивается самостоятельно за счет собственных средств.

Доставка граждан до места будет организована централизованно, все желающие будут трудоустроены, а дети – обеспечены местами в детских садах и школах.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в местные администрации, а также к специалистам министерства имущественных отношений области: (84162) 23-16-29, (84162) 23-16-02, министерства социальной защиты населения области: (84162) 990-269.

По словам министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского, сейчас подтопленных домов в Приамурье нет. Завершаются аварийно-восстановительные работы. Амурскую область покинула федеральная группировка МЧС. В то же время остаются подтопленными 27 приусадебных участков. Эвакуировано 2 065 человек, в том числе 700 детей, из них в ПВР осталось 6 человек.

«Согласно представленным муниципальными образованиями сведениями была уточнена общая потребность в средствах из федерального бюджета, она составляет 227,85 миллиона рублей, из них: 72 миллиона рублей на выплату 7 200 человекам единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека); 33,25 миллиона рублей на выплату 665 человекам финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч рублей на человека); 122,6 миллиона рублей на выплату 1 226 человекам финансовой помощи за полную утрату имущества первой необходимости (по 100 тысяч рублей на человека)», – цитирует министра пресс-служба правительства Амурской области.

Представление списков пострадавших граждан в МЧС России для оказания помощи за счет средств резервного фонда правительства РФ проходит поэтапно, по мере поступления списков от муниципальных образований и их проверки УФМС области и МЧС России.

В рамках первого этапа были направлены в МЧС России и согласованы списки на общую сумму 19,19 миллиона рублей, из них: 13,09 миллиона рублей – на выплату 1 309 человекам единовременной материальной помощи (по 10 тысяч рублей на человека); 6,1 миллиона рублей – на оказание 122 человекам финансовой помощи за частичную утрату имущества первой необходимости (по 50 тысяч рублей на человека). Эти средства уже поступили в область и вскоре будут доведены до населения.

В рамках второго этапа были направлены списки на 56 миллионов рублей и в рамках третьего этапа – на 42 миллиона.

Тем временем, продолжается активная работа в муниципалитетах, пострадавших от паводка. На стадии оформления и представления списки на 118 миллионов рублей.

Фото: amurobl.ru

И.о. главы Мазановского района Раиса Шафикова рассказала о работе по подготовке на территории муниципалитета необходимых для осуществления выплат гражданам списков. 10 тысяч на человека из федерального бюджета положены жителям Новокиевского Увала, так как село было лишено транспортного сообщения. Составить списки – очень большой объем работы, поэтому на заседании КЧС было принято решение, что в их формировании окажут помощь как специалисты минсоцзащиты области, так и других министерств, аппарата губернатора Приамурья.

«Наша задача – завершить работу по формированию списков как можно раньше, поэтому необходимо приложить совместные усилия. Это наша общая задача, я уверен, что сообща мы сможем заметно ускорить процесс формирования необходимых документов», – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Что касается областной поддержки, то на сегодня министерством социальной защиты области оказана адресная социальная помощь на общую сумму 14,85 миллиона рублей. Из резервного фонда правительства Амурской области переведено бюджетам муниципалитетов 27,35 миллиона рублей.

Тем временем, в Приамурье продолжаются ремонты на участках дорог, пострадавших во время паводка и сильных ливней. Три участка дорог, где движение было затруднено, за сутки удалось восстановить. По трем участкам проезд по-прежнему закрыт. Это отрезки на трассах Белоярово – Раздольное – Дружное и Завитинск – Поярково.

Что касается ремонта печей в домах, то в выходные готовы к отправке в подтопленные села 10 печников из Октябрьского, Серышевского, Белогорского, Ивановского, Архаринского, Константиновского районов. Туда же будут направлены три грузовика с кирпичом. Организована приемка, определена территория хранения стройматериалов.

Смета на ремонт школы в пострадавшем Норске составляет порядка 15 миллионов рублей. В начале следующей недели бригада готова приступить к восстановлению объекта.

О снабжении граждан дровами рассказал министр ЖКХ области Сергей Гордеев. Он отметил, что завоз дров будет осуществляться с 20 августа в течение 10 дней. 800 кубометров из лесхозов завезут в Норск и столько же – в Новокиевский Увал.

О необходимости восстановления объектов культуры рассказала профильный министр Ольга Юркова:

«В Богословке и Угловом были подтоплены библиотеки и дома культуры. Потери по библиотекам составляют около 11 миллионов рублей. Самая большая статья расходов – около 6,5 миллиона рублей – это книги. Утрачено 17 тысяч экземпляров. Мы объявили акции по сбору книг».