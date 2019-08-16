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16августа
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сегодня, 20:29 0

Житель Зеи предложил демонтировать местную телевышку

Житель Зеи предложил демонтировать местную телевышку
Фото: zvportal.ru

Один из жителей Зеи задался вопросом: целесообразно ли содержать местную телевышку после перехода на цифровое телевещание. Мужчина обратился с этим в газету «Зейские вести сегодня», однако специалисты пояснили, что вышка по-прежнему нужна.

«Останется ли необходимость в содержании телевизионной вышки после перехода на цифровое телевещание? Ведь обслуживать такое сооружение стоит денег. Может быть, дешевле ее демонтировать?» – приводит издание слова горожанина Владимира Алексеева.

На вопрос читателя газета попросила ответить Алексея Ковалева, который до недавнего времени был руководителем цеха УКВ-радиостанций.

«Телевышка нужна хотя бы потому, – пояснил Алексей Владимирович, – что на ней (на самом верху) установлена антенна для передачи цифрового сигнала первого и второго мультиплексов. Кроме того, на ней установлены передающие антенны сотовых операторов МТС и Билайн, "Дорожного радио" и радио "Россия". Планируется установка антенн для радио "России" в FM-диапазоне. Нужно также иметь в виду, что в перспективе – запуск третьего мультиплекса цифрового вещания».

Отмечается, что после перехода на цифровое вещание произошло сокращение обслуживающего персонала. Сейчас из 15 специалистов, работавших в цехе УКВ-радиостанций, осталось 12.

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#Зея #ТВ

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