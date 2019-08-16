В Приамурье женщина попыталась пронести запрещенные предметы в колонию

Сотрудники исправительной колонии № 3 в Амурской области пресекли попытку передачи в учреждение запрещенных предметов. Женщина, прибывшая на длительное свидание, планировала снабдить средствами связи одного из осужденных.

После того как сотрудники учреждения предупредили посетительницу о запрете проноса на территорию запрещенных предметов, в том числе средств связи и комплектующих к ним, при досмотре личных вещей гражданки обнаружились сотовый телефон и сим-карта. Женщина пыталась спрятать эти вещи в дамской сумочке.

Свидание было немедленно прекращено, в отношении гражданки составили протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.