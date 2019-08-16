Жители Тынды заплатили сотни тысяч за зарубежный отдых, но остались ни с чем

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15 августа в полицию поступили заявления от жителей Тынды, которые стали клиентами одной из туристических компаний. Тындинцы заплатили деньги, но их туры были аннулированы.

Как сообщает газета «БАМ» со ссылкой на паблик tynda_info, директор турагентства заявила, что ее личный кабинет был взломан злоумышленниками, путевки аннулированы, а деньги за путевки тындинцам будут возвращены в течение 3-10 рабочих дней. Руководитель офиса в Тынде также обратилась к стражам порядка с заявлением о проведении проверки.

Турагентство привлекало хорошими скидками от стоимости туров. На руки люди получали кредитный договор либо кассовый чек, но не получали номера заявки, по которому можно было проверить бронь на сайте туроператора.

Известно, что сотрудники полиции изъяли в офисе турфирмы рабочий компьютер.

«Мы два года собирались отдохнуть в пятизвездочном отеле во Вьетнаме, заплатили за тур 230 тысяч рублей, – говорит клиентка фирмы Алена. – Вылет планировался на 17 августа из Хабаровска. В день нашего отъезда из Тынды нам позвонили и сообщили, что наш тур отменен. Чтобы не отменять отпуск, нам пришлось бронировать тур в этот же отель во второй раз, но в другом агентстве. Выходит, что путевки нам обошлись в полмиллиона».

Еще одна пострадавшая от действий туроператора Татьяна планировала встретить Новый год в тропиках. Она приобрела тур с вылетом 21 декабря на двоих взрослых и двоих детей за 255 тысяч рублей.

«Все деньги за путевку я отдала наличными, необходимую сумму мы заняли у знакомых, – говорит Татьяна. – Меня сразу смутило, что мне не дали номер брони. Я начала бить тревогу, звонить в Москву, написала претензию в агентство. Нам пообещали вернуть деньги до 26 августа».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, в межмуниципальный отдел МВД России «Тындинский» поступило пять заявлений от граждан по поводу того, что они приобрели турпутевки в одной из организаций, однако поездки не состоялись, деньги не возвращены. По данным фактам следственным подразделением МО МВД России «Тындинский» возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).