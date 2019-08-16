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16августа
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сегодня, 19:36 3

В Благовещенске с 19 августа ограничат движение транспорта на трех участках

В Благовещенске с 19 августа ограничат движение транспорта на трех участках
Фото: admblag.ru

В Благовещенске с 19 августа на трех участках автомобильных дорог будут проводиться работы по ремонту улично-дорожной сети, устройству инженерных коммуникаций. В связи с этим на данных участках ограничат движение транспорта.

Работы затронут следующие улицы: Краснофлотская между Лазо и Пушкина в период с 19 по 30 августа; Пушкина между Горького и Чайковского в период с 19 по 28 августа; Островского между Горького и Амурской в период с 19 по 23 августа, будет перекрыто движение транспорта по ½ проезжей части по Островского.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, городские власти просят водителей выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Aleeexey

    Aleeexey
    1 час назад

    "... улицы Пушкина между Горького и Чайковского..." Гламуринфо! Объясните - это как?

  • postal

    postal
    1 час назад

    Aleeexey"... улицы Пушкина между Горького и Чайковского..." Гламуринфо! Объясните - это как?


    Это так бывает на АИ.Меняют рельеф.

  • C.Б.

    C.Б.
    44 минуты назад

    Так всегда когда не знают о чем пишут, а карту города посмотреть мозгов не хватает)

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