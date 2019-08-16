В Прогрессе пропал мужчина

Фото: 28.мвд.рф

МО МВД России «Райчихинское» разыскивается Сенников Владимир Анатольевич 1978 года рождения. Мужчина 22 июля ушел из дома в поселке Прогресс, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: возраст 40 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые прямые. Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят сообщить в дежурную часть МО МВД «Райчихинское» или по телефонам: 8 (41647) 2-23-97, 8 (41647) 2-33-86, 8 (41647) 4-40-02, 02, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#происшествия

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Александр Авдеев